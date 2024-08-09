أولمبياد باريس - إسبانيا تفض صراع الميدالية الذهبية مع فرنسا وتفوز في مباراة مجنونة
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 21:49
كتب : محمد رؤوف
فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.
فيرمن لوبيز
النادي : برشلونة
وسجل أهداف إسبانيا كل من فيرمين لوبيز (2) وسيرجيو كاميو (2) وأليكس باينا، بينما على الجانب الآخر أحرز إنزو ميلو وميشيل أوليسيه وجان فيليب ماتيتا أهداف فرنسا.
وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.
وللمرة الأولى يحرز منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية منذ أولمبياد 1992، وإجمالا حصلت إسبانيا على ميداليتين ذهبتين و3 مرات ميدالية فضة في 1920 و2000 و2020.
وعلى الجانب الآخر المرة الأخيرة التي حصلت فيها فرنسا على الميدالية الذهبية عام 1984، والفضة في 1900.
وبالتالي فضت الشراكة بين إسبانيا وفرنسا في عدد الميداليات الذهبية.
وأنهى سفيان رحيمي لاعب المغرب البطولة كهداف برصيد 8 أهداف، ولم يتمكن لوبيز من اللحاق به إذ سجل 6 أهداف.
خطأ فادح
في الدقيقة 12 سدد إنزو ميلو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن خطأ فادح ارتكبه أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا في عدم تمكنه من إمساك الكرة كلفه استقبال الهدف الأول.
إنزو ميلوت يفتتح التسجيل لمنتخب الديوك 🇫🇷⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/bx9Ulbochw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
تعادل سريع
بعد 6 دقائق تعادل لوبيز لصالح إسبانيا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.
منتخب لاروخا يعادل النتيجة سريعاً عن طريق فيرمين لوبيز 🇪🇸⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/AC2cw7tgfP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
لوبيز لا يرحم
لم يرحم لوبيز فرنسا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.
الإسباني فيرمين لوبيز يسجل هدفه الثاني في شباك منتخب فرنسا 🔥🔥🔥⚽️🇪🇸#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/BPxCIbIjvy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
هدف رائع
لم تكتمل الريمونتادا لإسبانيا فقط بل زاد الفارق لهدفين وبهدف رائع عن طريق أليكس باينا في الدقيقة 28.
الإسباني فيرمين لوبيز يسجل هدفه الثاني في شباك منتخب فرنسا 🔥🔥🔥⚽️🇪🇸#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/BPxCIbIjvy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
محاولة فرنسية ولكن
حاول منتخب فرنسا في العودة مرة أخرى لكن رأسية كونيه ارتطمت في العارضة في الدقيقة 57.
وكرر كونيه الأمر مرة أخرى في الدقيقة 72 لكن هذه المرة تصدى تيناس لتسديدته الأرضية القوية.
لا يوجد يأس
لم يشعر منتخب فرنسا من اليأس وتمكن من تقليص الفارق عن طريق ماجنس أكليوش بعدما لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 79.
ماغنيس أكليوش يسجل لفرنسا ويشعل اللقاء 🔥🇫🇷🇪🇸#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/tR2qLM24K1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
التعادل القاتل
حصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 91 وتمكن ماتيتا من تسجيلها في الوقت القاتل.
ماتيتا يمنح فرنسا هدف التعادل من ركلة الجزاء 🥅🇫🇷⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/knUIb7s3kb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
العارضة تحرم تتويج إسبانيا
حرمت العارضة تتويج منتخب إسبانيا بالميدالية الذهبية بعد تسديدة في الدقيقة 95 ارتطمت في العارضة.
هدف التتويج
تمكن سيرجيو كاميو من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 100 بعد تمريرة سحرية من أدريان برنابي جارسيا وضعت كاميو في موقف انفراد.
مباراة مجنونة 🔥🔥🔥
سيرجيو كاميلو يمنح التقدم لمنتخب لاروخا ⚽️🇪🇸#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/TNE6ttiwjK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
رصاصة الرحمة
أطلق سيرجيو كاميو رصاصة الرحمة في الدقيقة 120+1 من صناعة تيناس حارس المرمى بعدما وضعه في موقف انفراد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس.