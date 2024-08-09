أولمبياد باريس - إسبانيا تفض صراع الميدالية الذهبية مع فرنسا وتفوز في مباراة مجنونة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 21:49

كتب : محمد رؤوف

سيرجيو كاميو

فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وسجل أهداف إسبانيا كل من فيرمين لوبيز (2) وسيرجيو كاميو (2) وأليكس باينا، بينما على الجانب الآخر أحرز إنزو ميلو وميشيل أوليسيه وجان فيليب ماتيتا أهداف فرنسا.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.

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وللمرة الأولى يحرز منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية منذ أولمبياد 1992، وإجمالا حصلت إسبانيا على ميداليتين ذهبتين و3 مرات ميدالية فضة في 1920 و2000 و2020.

وعلى الجانب الآخر المرة الأخيرة التي حصلت فيها فرنسا على الميدالية الذهبية عام 1984، والفضة في 1900.

وبالتالي فضت الشراكة بين إسبانيا وفرنسا في عدد الميداليات الذهبية.

وأنهى سفيان رحيمي لاعب المغرب البطولة كهداف برصيد 8 أهداف، ولم يتمكن لوبيز من اللحاق به إذ سجل 6 أهداف.

خطأ فادح

في الدقيقة 12 سدد إنزو ميلو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن خطأ فادح ارتكبه أرناو تيناس حارس مرمى إسبانيا في عدم تمكنه من إمساك الكرة كلفه استقبال الهدف الأول.

تعادل سريع

بعد 6 دقائق تعادل لوبيز لصالح إسبانيا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

لوبيز لا يرحم

لم يرحم لوبيز فرنسا وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تسديدة عقب ارتداد الكرة من حارس المرمى.

هدف رائع

لم تكتمل الريمونتادا لإسبانيا فقط بل زاد الفارق لهدفين وبهدف رائع عن طريق أليكس باينا في الدقيقة 28.

محاولة فرنسية ولكن

حاول منتخب فرنسا في العودة مرة أخرى لكن رأسية كونيه ارتطمت في العارضة في الدقيقة 57.

وكرر كونيه الأمر مرة أخرى في الدقيقة 72 لكن هذه المرة تصدى تيناس لتسديدته الأرضية القوية.

لا يوجد يأس

لم يشعر منتخب فرنسا من اليأس وتمكن من تقليص الفارق عن طريق ماجنس أكليوش بعدما لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 79.

التعادل القاتل

حصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 91 وتمكن ماتيتا من تسجيلها في الوقت القاتل.

العارضة تحرم تتويج إسبانيا

حرمت العارضة تتويج منتخب إسبانيا بالميدالية الذهبية بعد تسديدة في الدقيقة 95 ارتطمت في العارضة.

هدف التتويج

تمكن سيرجيو كاميو من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 100 بعد تمريرة سحرية من أدريان برنابي جارسيا وضعت كاميو في موقف انفراد.

رصاصة الرحمة

أطلق سيرجيو كاميو رصاصة الرحمة في الدقيقة 120+1 من صناعة تيناس حارس المرمى بعدما وضعه في موقف انفراد وتمكن من تسجيل الهدف الخامس.

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