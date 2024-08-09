أولمبياد باريس - ألعاب القوى تحب البحرين.. سلوى ناصر تحصد فضية 400 متر سيدات

حصدت البحرينية سلوى عيد ناصر الميدالية الفضية في سباق 400 متر سيدات في أولمبياد باريس 2024.

واحتلت سلوى المركز الثاني بعد ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان والتي حققت رقما قياسيا أولمبيا بـ 48 ثانية و17 جزء من الثانية.

وحققت سلوى زمنا قدره 48 ثانية و53 جزء من الثانية وهو الرقم الأفضل لها في الموسم.

وتعد تلك الميدالية الثانية للبحرين في باريس 2024 بعد ذهبية وينفريد يافي في 3000 متر موانع وكلاهما في ألعاب القوى.

ورفعت البحرين رصيدها من الميداليات في الأولمبياد لـ 6 تاريخيا بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وكلها في ألعاب القوى.

وعادلت البحرين رقمها الأفضل بتحقيق ميداليتين في ريو 2016 وكررت نفس العدد في باريس 2024، مقابل ميدالية في كل من لندن 2012 وطوكيو 2020.

سلوى وُلدت في نيجيريا لأم نيجيرية وأب بحريني وحملت اسم إبيليشوكو أجبابوونوو.

وبعمر 14 عاما سافرت للبحرين وحصلت على فرصة اللعب لها في 2014، وغيرت اسمها لسلوى عيد ناصر بعد تحولها للدين الإسلامي.

وغابت سلوى عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إيقافها عامين للغياب 4 مرات عن الخضوع لكشف فحص المنشطات.

وسبق أن حققت ميداليات متنوعة في بطولات العالم أو الدوري الماسي لألعاب القوى.