تشكيل كأس مصر - الشامي يقود هجوم المصري.. وبامبو في مقدمة البنك الأهلي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

محمد الشامي يحيي جماهير المصري بعد الفوز على الزمالك

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

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خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسن علي

خط الوسط: أمادو جولدي با - محمود حمادة - حسين فيصل

خط الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد عبد الغني - أمير مدحت - عبد العزيز سيد

خط الوسط: عماد فتحي - محمد فتحي - سيرجي أكا

خط الهجوم: أحمد مدبولي - كريم بامبو - ياو أنور

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى ربع النهائي لملاقاو الفائز من الأهلي وفاركو.

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