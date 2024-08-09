تشكيل كأس مصر - الشامي يقود هجوم المصري.. وبامبو في مقدمة البنك الأهلي
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسن علي
خط الوسط: أمادو جولدي با - محمود حمادة - حسين فيصل
خط الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري
فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي
خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد عبد الغني - أمير مدحت - عبد العزيز سيد
خط الوسط: عماد فتحي - محمد فتحي - سيرجي أكا
خط الهجوم: أحمد مدبولي - كريم بامبو - ياو أنور
ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى ربع النهائي لملاقاو الفائز من الأهلي وفاركو.
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