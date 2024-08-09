خبر في الجول - اجتاز الفحص الطبي.. يحيى عطية الله على أعتاب الأهلي

أصبح المغربي يحيى عطية الله أقرب من الانتقال لـ الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يحيى عطية الله يتواجد في القاهرة لحسم الأمور التعاقدية مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن المغربي اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، ويتبقى توقيع العقود لإعلان انتقاله للأهلي رسميا.

وسبق أن صرّح مصدر مقرب من يحيى عطية الله لـ FilGoal.com: "اللاعب وصل إلى القاهرة وسيخضع للفحص الطبي خلال ساعات لإتمام انتقاله للأهلي".

وارتبط اسم يحيى عطية الله في الصيف الجاري لتدعيم صفوف الأهلي لكن المفاوضات شهدت شد وجذب بين جميع الأطراف.

ولم يخض يحيى عطية الله أي مباراة مع سوتشي الموسم الجاري في روسيا.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.