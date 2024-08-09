أتلتيكو مدريد يعلن وصول جالاجر لإتمام انتقاله من تشيلسي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

كونور جالاجر

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن وصول كونور جالاجر لاعب وسط تشيلسي لحسم صفقة انتقاله إلى صفوف الروخيبلانكوس.

ووافق كونور جالاجر لاعب تشيلسي على الانتقال إلى أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول تشيلسي التوصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإنجليزي لتجديد عقده إلا أن جالاجر رفض.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن العقد الذي سيربط جالاجر بأتلتيكو يمتد حتى 2029.

وحسب رومانو فإن أتليتكو سيدفع للنادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد جالاجر بنهاية الموسم الجديد.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن جالاجر رفض تجديد عقده مع تشيلسي لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ولعب جالاجر 50 مباراة في جميع البطولات مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

كونور جالاجر تشيلسي أتلتيكو مدريد
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