أولمبياد باريس - كرة يد.. ألمانيا تتأهل للنهائي بسيناريو جنوني ضد إسبانيا
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 19:29
كتب : FilGoal
تأهل منتخب ألمانيا لكرة اليد لنهائي أولمبياد باريس 2024 بفوز قاتل على إسبانيا في أولى مباراتي نصف النهائي.
وبذلك ضمن منتخب ألمانيا ميدالية أولمبية في باريس 2024 بكرة اليد، فيما سينافس منتخب إسبانيا على الميدالية البرونزية.
وينتظر منتخب ألمانيا الفائز من مباراة الدنمارك ضد سلوفينيا في النهائي.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12 بعدما استطاع لاعبو إسبانيا في تقليص الفارق وتسجيل 5 أهداف.
وفي الشوط الثاني زاد منتخب ألمانيا من تفوقه لفارق 3 نقاط.
وتعادل الفريقان بنتيجة 23-23، وتقدمت إسبانيا بنتيجة 24-23.
وفي الدقيقة 57 سجل لاعبو ألمانيا هدفين استعادا بهما التقدم.
وفي الدقائق الـ 3 الأخيرة تألق دفاع الفريقان لتنتهي المباراة بنتيجة 25-23 وتأهل ألمانيا.
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