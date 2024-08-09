أولمبياد باريس - "سعادتي لا توصف".. طارق يحيى يتسلم ميداليته في رفع الأثقال بعد 12 عاما

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

طارق يحيى يتسلم ميدالية أولمبياد 2012

استلم الرباع المصري طارق يحيى الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال في أولمبياد لندن 2012 بعد 12 عاما خلال أولمبياد باريس 2024.

في 2016 أعلن الاتحاد الدولي لرياضة رفع الأثقال سحب الميدالية الفضية من الرباع الروسي أباتي أوخادوف الذي فاز بها في دورة الألعاب الأوليمبية 2012 في لندن وذلك بعدما ثبت تعاطي اللاعب للمنشطات وحصول المصري طارق يحيى على الميدالية البرونزية.

واليوم استلم يحيى ميداليته بعد 8 سنوات من قرار الاتحاد الدولي.

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وقال طارق يحيى الرباع المصري عقب استلامه الميدالية عبر بي إن سبورتس : "صبرت كثيرا، في غاية السعادة بعدما حصلت على حقي بعد فترة طويلة من الانتظار، سعادتي لا توصف".

وأضاف "الله لا يضيع حق أحد، في أولمبياد لندن حققت المركز الرابع وحاولت تحقيق رقما قياسيا، لكن لم أوفق".

وأتم "في 2016 تم إعادة تحليل عينات المنشطات بعد استبعاد الرباع الروسي في 2016 والميدالية عادت لي في 2024".

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حصول الرباع المصري طارق يحيى "الذي حصل على المركز الرابع" على الميدالية البرونزية بعدما سحبت الميدالية الفضية من اللاعب الروسي وذهبت لصاحب الميدالية البرونزية وبالتالي حصل المصري طارق يحيى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان طارق يحيى حصل على المركز الرابع في أولمبياد لندن في رفع الأثقال في وزن 85 كجم.

وبعد إعادة تحليل عينات الدم للاعبي رفع الأثقال الذين شاركوا في أولمبياد لندن جاءت النتيجة إيجابية للعينة الخاصة باللاعب الروسي.

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