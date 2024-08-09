أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا

فاز منتخب ألمانيا للسيدات على منافسه إسبانيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024.

وسجلت جوليا جوين هدف ألمانيا الوحيد في ضربة جزاء في الدقيقة 64.

والسيناريو القاتل أن منتخب إسبانيا كاد أن يتعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل من الضائع عن طريق أليكسيا بوتياس، لكن تألقت آن كاترين بيرجر حامية عرين ألمانيا في التصدي لركلة الجزاء.

وكاد منتخب إسبانيا أن يعيد سيناريو المباراة الماضية ضد كولومبيا عندما تأخر بثنائية ثم تعادل في الدقيقة 97، وفاز بركلات الترجيح، لكن سيدات ألمانيا أجهضن هذه المحاولة.

وللمرة الرابعة يحرز منتخب ألمانيا للسيدات الميدالية البرونزية، إذ حدث ذلك في 2000 و2004 و2008، وكان البطل في 2016.

بينما على الجانب الآخر لم يتمكن منتخب إسبانيا للسيدات من إحراز أي ميدالية أولمبية في تاريخه.