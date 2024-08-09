أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو

ضمنت تونس ميدالية ثالثة في أولمبياد باريس 2024 بتأهل التونسي فراس القطوسي لنهائي التايكوندو في وزن أقل من 80 كجم.

وانتصر التونسي على المصنف الثاني الأمريكي نيكولاس سي جي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وبذلك ضمنت تونس ميدالية أولمبية سواء ذهبية أو فضية.

وسيخوض القطوسي النهائي ضد الإيراني مهران برخورداری والذي سيقام اليوم في العاشرة والنصف مساءً.

وحصدت تونس ميداليتين في أولمبياد باريس 2024، بفوز محمد خليل جندوبي البرونزية في التايكوندو وفارس فرجاني الفضية في السلاح.

وتشارك تونس ببعثة قوامها 27 لاعبا بواقع 13 لاعبا و14 لاعبة.

ويشارك في التايكوندو 4 من لاعبين في تونس من بينها لاعبين رجال و2 سيدات.