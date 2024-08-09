أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:31
كتب : FilGoal
ضمنت تونس ميدالية ثالثة في أولمبياد باريس 2024 بتأهل التونسي فراس القطوسي لنهائي التايكوندو في وزن أقل من 80 كجم.
وانتصر التونسي على المصنف الثاني الأمريكي نيكولاس سي جي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.
وبذلك ضمنت تونس ميدالية أولمبية سواء ذهبية أو فضية.
وسيخوض القطوسي النهائي ضد الإيراني مهران برخورداری والذي سيقام اليوم في العاشرة والنصف مساءً.
التونسي فراس القطوسي يتأهل إلى نهائي وزن تحت 80 كلغ في منافسات التايكواندو 🇹🇳👏#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/Bz0q7yRHlO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
وحصدت تونس ميداليتين في أولمبياد باريس 2024، بفوز محمد خليل جندوبي البرونزية في التايكوندو وفارس فرجاني الفضية في السلاح.
وتشارك تونس ببعثة قوامها 27 لاعبا بواقع 13 لاعبا و14 لاعبة.
ويشارك في التايكوندو 4 من لاعبين في تونس من بينها لاعبين رجال و2 سيدات.