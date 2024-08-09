تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات

أعلن تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إسبانيا الاولمبي.

ويواجه فرنسا منافسه إسبانيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأجرى هنري تغييرين على فريقه بالمقارنة في المباراة الماضية ضد مصر.

إذ يشارك إنزو ميلو ومانو كونيه بدلا من أندي ضيوف وماجنيس أكليوش.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيوم ريست

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - كاستيلو لوكيبا - لويك باديه - أدريان تروفير

خط الوسط: مانو كونيه – إنزو ميلو - جوري شوتار

خط الهجوم: ميشيل أوليسيه - جان فيليب ماتيتا - ألكساندر لاكازيت

وعلى الجانب الآخر أعلن سانتي دينيا مدرب إسبانيا الأولمبي عن تشكيل فريقه.

ولم يحدث أي تغيير في التشكيل عن مباراة المغرب الماضية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: مارك بوبيل – باو كوبارسي – إريك جارسيا – خوان ميراندا

خط الوسط: أليكس بيانا – بابلو باريوس

أمامهما: سيرجيو جوميز – فيرمين لوبيز – أيمار أوروز

خط الهجوم: أبل رويز