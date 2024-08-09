ذا أثليتك: بورنموث يوافق على بيع سولانكي برقم قياسي

وافق نادي بورنموث على بيع دومينيك سولانكي لاعب الفريق إلى توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق سولانكي الموسم الماضي بشدة مع بورنموث.

وحسب موقع ذا أثليتك فإن بورنموث أبدى موافقة على بيع المهاجم الإنجليزي وسيحقق رقما قياسيا في تاريخ النادي.

ويوجد شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بقيمة 65 مليون جنيه استرليني وفي حال دفع توتنام هذا المبلغ فستكون أكبر عملية بيع لبورنموث في تاريخه حسب تقرير الموقع.

وذكر الموقع أن توتنام اتفق بالفعل مع سولانكي على بنود عقده.

وقال أنجي بوستيكوجلو للصحفيين عن الأمر: "أنت تعلم أننا نلعب بطريقة معينة، نحن نطالب بأشياء خاصة من الناحية البدنية والجوانب الفنية، حيث سيكون المهاجم الذي يناسب هذا القالب".

واختتم "لا يزال هذا المركز هو الأضعف في الفريق حاليا، لذلك من الواضح أن هذا هو محور التركيز بالنسبة لنا".

واحتل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما المركز السادس في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا.

وساهم سولانكي في ضمان بقاء بورنموث بشكل مريح في الدوري بعدما احتل المركز الـ12 برصيد 48 نقطة.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية النيجيرية بالإضافة إلى الإنجليزية مسيرته الكروية في تشيلسي.

وانتقل إلى فيتيس الهولندي على سبيل الإعارة قبل الرحيل بشكل دائم إلى ليفربول دون مقابل، ثم تعاقد معه بورنموث مقابل 21 مليون يورو.