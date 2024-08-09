أولمبياد باريس - سيف عيسى وأية شحاتة يخسران فرصة الترضية في التايكوندو

خسر الثنائي سيف عيسى وأية شحاتة فرصة الترضية في منافسات التايكوندو.

وودع سيف عيسى مبكرا بالخسارة أمام الدنماركي إدي هرنيك بجولتين دون مقابل.

ويعتبر خروج سيف عيسى أكبر مفاجآت البعثة المصرية كونه المصنف الرابع عالميا وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

وخرج لاعب الدنمارك سريعا في ربع النهائي أمام التونسي فراس قتوسي ليفقد سيف عيسى فرصة الترضية.

أما أية شحاتة ففقدت فرصة الترضية بعد خسارة البلجيكية سارة شعاري المصنفة الأولى عالميا في نصف النهائي.

وكانت أية قد ودعت المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى عالميا بصعوبة كبيرة.

وقدمت أية شحاتة أداء جيدا بعد الفوز في ثمن النهائي على الإسبانية سيسيليا بورجوس بنتيجة 2-1.

من هو سيف عيسى

مواليد 15 يونيو 1998، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

تخرج من كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

كان بين أفضل 4 لاعبين في العالم سنة 2018 ليتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي تسببت في هبوطه للمركز الـ 12 عالميا.

عاداته خلال أي بطولة كانت الاتصال بوالدته عقب كل مباراة ليطالبها بالدعاء له في المباراة المقبلة، لكن بالفترة الأخيرة استقر على عدم التركيز مع التليفون نهائيا طوال المنافسات.

وصف استقباله في المطار بعد تحقيق الميدالية الأولمبية بشعوره وكأنه النادي الأهلي من حفاوة استقبال المتابعين.

تفاجأ من سعادة الشعب بعد تتويجه بالميدالية الأولمبية وأصبحت رغبته في تحقيق ميدالية جديدة ليس فقط لإنجاز شخصي ولكن لأن الشعب المصري يستحق الفرحة أيضا.

حسم تأهله عن طريق التصنيف العالمي بين أفضل 5 مراكز عالميا.

لعب مصابا نهاية العام الماضي في أكثر من بطولة من أجل الحفاظ على تأهله عن طريق التصنيف العالمي.

حلمه كان تحقيق ميدالية أولمبية، وبعد برونزية طوكيو أًصبح طموحه إنجاز تاريخي أكبر وهو الذهبية الأولى لمصر في رياضة التايكوندو.

من هي أية شحاتة

مواليد 16 فبراير 2003، ولاعبة نادي الاتحاد السكندري.

حققت مفاجأة بالتتويج بميدالية ببطولة الجائزة الكبرى العام الماضي عندما حققت البرونزية.

بدأت ممارسة التايكوندو وعمرها 8 سنوات بعد فترة من لعب السباحة والكرة الطائرة.

كرّمها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأبلغها بدعمه الكامل لمواصلة إنجازاتها وطالبها بتحقيق ميدالية أولمبية.

انضمت لمنتخب مصر لأول مرة في 2018 بعدما ضمها إيهاب جبر رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التايكوندو في ذلك التوقيت وكانت البديلة لهداية ملاك التي حققت ميداليتين أولمبيتين في هذا الوزن.