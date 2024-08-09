خبر في الجول - اشتباه في إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 17:50

كتب : أحمد الخولي

إصابة كريم فؤاد - سموحة - الأهلي

تعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي لإصابة قوية ضد سموحة أمس الخميس، وحسبما علم FilGoal.com فهناك اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصيب فؤاد في الدقيقة 12 من عمر اللقاء وخرج وعوضه محمد هاني في اللقاء المؤجل من الجولة 24.

وسيخضع المدافع البالغ 24 عاما لمزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة.

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ومن المنتظر أن يعلن الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب ومدى غيابه عقب التأكد من مدى قوة إصابته.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وفي حال تأكد الإصابة ستكون تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

يجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.

مع بداية الموسم الماضي قرر مارسيل كولر تغيير مركزه من ظهير إلى جناح وهو ما شهدت تألقا كبيرا منه على مستوى تسجيل الأهداف والصناعة ولكنه بعد 12 مباراة من الموسم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بيراميدز.

كريم فؤاد الأهلي الدوري المصري
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