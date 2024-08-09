خبر في الجول - اشتباه في إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

تعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي لإصابة قوية ضد سموحة أمس الخميس، وحسبما علم FilGoal.com فهناك اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وأصيب فؤاد في الدقيقة 12 من عمر اللقاء وخرج وعوضه محمد هاني في اللقاء المؤجل من الجولة 24.

وسيخضع المدافع البالغ 24 عاما لمزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب ومدى غيابه عقب التأكد من مدى قوة إصابته.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وفي حال تأكد الإصابة ستكون تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي.

من هو كريم فؤاد؟