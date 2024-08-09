زميل مرموش.. سان جيرمان يتعاقد مع الإكوادوري الأول في تاريخه

تعاقد باريس سان جيرمان مع أول لاعب في تاريخه من الإكوادور.

ولم يسبق أن ارتدى أي لاعب من الإكوادور قميص النادي الباريسي.

وأعلن سان جيرمان تعاقده مع ويليان باتشو مدافع آينتراخت فرانكفورت الذي يضم عمرو مرموش النجم الدولي المصري بين صفوفه.

وبات باتشو صاحب الـ22 عاما، أول لاعب إكوادوري في تاريخ النادي الفرنسي بعدما وقع على عقد حتى صيف 2029.

الصفقة حسب التقارير كلفت باريس سان جيرمان من 35 إلى 40 مليون يورو.

وضم فرانكفورت المدافع البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو.

وينتهي عقده في 2028.

ولعب 44 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى 8 إنذارات.