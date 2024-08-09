زميل مرموش.. سان جيرمان يتعاقد مع الإكوادوري الأول في تاريخه
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 16:59
كتب : FilGoal
تعاقد باريس سان جيرمان مع أول لاعب في تاريخه من الإكوادور.
ويليان باشو
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ولم يسبق أن ارتدى أي لاعب من الإكوادور قميص النادي الباريسي.
وأعلن سان جيرمان تعاقده مع ويليان باتشو مدافع آينتراخت فرانكفورت الذي يضم عمرو مرموش النجم الدولي المصري بين صفوفه.
وبات باتشو صاحب الـ22 عاما، أول لاعب إكوادوري في تاريخ النادي الفرنسي بعدما وقع على عقد حتى صيف 2029.
👀 مرحباً بك في باريس! 🔵🔴#WelcomePachoAugust 9, 2024
الصفقة حسب التقارير كلفت باريس سان جيرمان من 35 إلى 40 مليون يورو.
وضم فرانكفورت المدافع البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو.
وينتهي عقده في 2028.
ولعب 44 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى 8 إنذارات.
نرشح لكم
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. جووول لوبيز أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات ذا أثليتك: بورنموث يوافق على بيع سولانكي برقم قياسي رومانو: تمت.. بيدرو نيتو إلى تشيلسي من ولفرهامبتون بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي