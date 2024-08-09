زميل مرموش.. سان جيرمان يتعاقد مع الإكوادوري الأول في تاريخه

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

ويليان باتشو - باريس سان جيرمان

تعاقد باريس سان جيرمان مع أول لاعب في تاريخه من الإكوادور.

ولم يسبق أن ارتدى أي لاعب من الإكوادور قميص النادي الباريسي.

وأعلن سان جيرمان تعاقده مع ويليان باتشو مدافع آينتراخت فرانكفورت الذي يضم عمرو مرموش النجم الدولي المصري بين صفوفه.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات السويحلي الليبي لضم مابولولو أولمبياد باريس - برقم قياسي أولمبي.. أحمد الجندي يتأهل لنهائي الخماسي الحديث بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد

وبات باتشو صاحب الـ22 عاما، أول لاعب إكوادوري في تاريخ النادي الفرنسي بعدما وقع على عقد حتى صيف 2029.

الصفقة حسب التقارير كلفت باريس سان جيرمان من 35 إلى 40 مليون يورو.

وضم فرانكفورت المدافع البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو.

وينتهي عقده في 2028.

ولعب 44 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى 8 إنذارات.

باريس سان جيرمان فرانكفورت عمر مرموش
نرشح لكم
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. جووول لوبيز أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات ذا أثليتك: بورنموث يوافق على بيع سولانكي برقم قياسي رومانو: تمت.. بيدرو نيتو إلى تشيلسي من ولفرهامبتون بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - "سعادتي لا توصف".. طارق يحيى يتسلم ميداليته في رفع الأثقال بعد 12 عاما 19 دقيقة | باريس 2024
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. جووول لوبيز 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا 41 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو 55 دقيقة | باريس 2024
تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ميدالية ضائعة.. انسحاب كريم أبو كحلة برفع الأثقال للإصابة ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - أحمد الجندي: هدفي كان تحطيم الرقم الأولمبي في النهائي ساعة | باريس 2024
ذا أثليتك: بورنموث يوافق على بيع سولانكي برقم قياسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة