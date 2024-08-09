بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 16:16

كتب : رامي جمال

داني أولمو - إسبانيا - يورو 2024

عاد داني أولمو إلى حيث نشأ وانضم رسميا إلى برشلونة بعد 10 سنوات من الغياب.

وأعلن برشلونة اليوم الجمعة رسميا انضمام أولمو قادما من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع برشلونة 500 مليون يورو.

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وأصبح داني أولمو هو أول صفقات برشلونة للموسم الجديد 2024-2025.

ويعد أولمو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للفريق قادما من غريمه التقليدي إسبانيول في عام 2007.

ورحل اللاعب صاحب الـ26 عاما عن برشلونة في عام 2014 صوب دينامو زغرب الكرواتي.

وبعد ست سنوات وبالتحديد في صيف 2020 مع الفريق الكرواتي انتقل أولمو إلى لايبزيج الألماني.

ولم يذكر برشلونة قيمة التعاقد بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائن البلوجرانا 55 مليون يورو بالإضافة لسبعة ملايين أخرى كحوافز.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 والتي توج بها مع منتخب بلاده إسبانيا وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

أولمو برشلونة لايبزيج
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