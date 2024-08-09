أولمبياد باريس - مدرب منتخب المغرب الأولمبي يرد على أنباء تدخل الركراكي في عمله

رد طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي على تدخل ويلد الركراكي مدرب المنتخب الأول لأسود الأطلس في عمله.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر أمس الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال السكتيوي في تصريحات للصحفيين: " لا نريد التركيز على مثل هذه الأحاديث. أنا والركراكي في خدمة كرة القدم المغربية وما يهمنا هي هذه الفرحة التي نشاهدها على وجوه المغاربة، ونحن جنود مجندة من أجل الوطن، ونعمل من اجل الوصول لأهدافنا".

وأضاف "هذا فخر لشعب بأكمله ودليل على أن كرة القدم المغربية على الطريق الصحيح وتتطور".

وأتم "كنا مطالبين بمواصلة تألق كرة القدم المغربية بعد إنجاز مونديال قطر. لم يكن المشوار سهلاً بالنظر إلى المنتخبات التي واجهناها والمباريات التي قدمناها، لكننا نجحنا بفضل لاعبينا الرجال".

الركراكي قاد المنتخب المغربي الأول لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

فيما قاد السكتيوي المنتخب الأولمبي المغربي لتحقيق الميدالية البرونيزة في أولمبياد باريس 2024.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.