اللجنة الأولمبية المصرية: إحالة كيشو للتحقيق وقد يتم شطبه

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 15:25

كتب : أحمد الخولي

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس تحويل المصارع محمد إبراهيم "كيشو" إلى لجنة التقيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وقبل ساعات من عودته لمصر.

وكلف ياسر إدريس في بيان رسمي من اللجنة الأولمبية كل من علاء جبر رئيس البعثة المصرية ونائبه عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة أن اللاعب غادر مقر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه.

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وطلب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول آخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات.

وفي حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده ممن ممارسة اللعبة محليا ودوليا.

ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن احتجاز مصارع مصري بتهمة التحرش الجنسي.

وأكدت قناتا بي إف إم وراديو مونت كارلو الواقعة باحتجاز اللاعب في قسم الدائرة 13 في باريس.

وأشار التقرير إلى لعب المصارع المصري منافساته بالفعل وتم ضبطه في حالة سُكر والتحرش بإمرأة أثناء مغادرته مقهى الساعة 4:30 فجرا.

ولم يذكر التقرير في بادئ الأمر اسم المصارع المصري.

وبعد عدة ساعات ذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب هو محمد السيد "كيشو" صاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

كيشو أولمبياد باريس
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