اللجنة الأولمبية: إحالة أحد لاعبي المصارعة في باريس للتحقيق بسبب التحرش.. سيتم شطبه

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

تقرر تحويل أحد لاعبي المصارعة المصرية المتواجد في باريس حاليا للمشاركة في الأولمبياد 2024 إلى التحقيق في واقعة اتهامه بالتحرش.

وأفاد مصدر من اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية لقناة "إكسترا نيوز" المصرية أن اللاعب فور انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار.

وأوضح المصدر في تصريحاته أنه تقرر تحويل اللاعب للجنة القيم وفي الطريق لشطبه.

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وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن احتجاز مصارع مصري بتهمة التحرش الجنسي.

وأكدت قناتا بي إف إم وراديو مونت كارلو الواقعة باحتجاز اللاعب في قسم الدائرة 13 في باريس.

وأشار التقرير إلى لعب المصارع المصري منافساته بالفعل وتم ضبطه في حالة سُكر والتحرش بإمرأة أثناء مغادرته مقهى الساعة 4:30 فجرا.

ولم يذكر التقرير في بادئ الأمر اسم المصارع المصري.

وبعد عدة ساعات ذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب هو محمد السيد "كيشو" صاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

وكشف التقرير أن حالة المصارع المصري ليست الأولى إذ تم احتجاز والد لاعبة الجودو الكرواتية باريرا ماتيتش إلى مقر مركز الشرطة في الدائرة السابعة بباريس.

واتهم والد اللاعبة الكرواتية بتقبيل متطوعة بالقوة.

كما تم ضبط الأسترالي توماس كريج لاعب الهوكي وهو يشتري كوكاكيين من تاجر قاصر.

أولمبياد باريس
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