خبر في الجول - الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع الداخلية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 14:41

كتب : عمرو نبيل

كريم يحيى - الداخلية

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع كريم يحيى مدافع نادي الداخلية لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد يحيى مع نادي الداخلية بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد أتم الاتفاق مع كريم يحيى لضمه لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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كريم يحيى كان قريبا من الانتقال إلى البنك الأهلي في يناير الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وبدأ كريم مشواره مع شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في يناير 2019 ولمدة موسم ونصف الموسم.

وخاض كريم تجربة مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل إلى الداخلية في يناير الماضي.

ولعب كريم هذا الموسم 32 مباراة مع فريق الداخلية وسجل 4 أهداف.

كريم يحيى الداخلية الاتحاد السكندري
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