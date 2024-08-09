الزمالك ينهي الجدل حول رحيل موتيابا

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

موتيابا - الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك تفاصيل رحيل الاوغندي جمال موتيابا عن صفوف الفريق.

وأنهى الزمالك علاقته التعاقدية مع موتيابا الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر فيسبوك:

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"ردا علي مايثار من شائعات حول رحيل موتيابا لاعب منتخب أوغندا لزم التنويه عما يلي ...."

" أولا: الزمالك تعاقد مع موتياباعلي سبيل الإعارة وسدد 30 ألف دولار فقط لناديه مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار".

"ثانيا: تم استطلاع رأي المدير الفني جوزيه جوميز حول تفعيل عقد الشراء إلا أنه أكد أنه لن يعتمد على اللاعب، ويري في ناشئي النادي مواهب تستحق ارتداء قميص الزمالك".

"ثالثال إجمالي ما تقاضاه موتيابا من خزينة النادي منذ توقيعه في يناير مليون و600 ألف جنيه بما يعادل 32 ألف دولار فقط ، وتم توجيه الشكر له بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته والاتفاق علي جدولة ما تبقي و هو مبلغ 700 ألف جنيه علي قسطين في نهاية العام بما يعادل 14 ألف دولار"

وأتم "نتمني للاعب كل التوفيق و نناشد الجميع تحري الدقة فيما ينشر من أخبار و أرقام مضللة تهدف الي إثارة الجدل".

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.

الزمالك موتيابا
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