تقارير فرنسية: احتجاز مصارع مصري في حالة سُكر بسبب التحرش الجنسي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 13:23

كتب : محمد سمير

أولمبياد باريس 2024

كشفت تقارير فرنسية عن احتجاز مصارع من البعثة المصرية في أولمبياد باريس بسبب التحرش.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن احتجاز مصارع بتهمة التحرش الجنسي وتم فتح تحقيقا في الأمر.

وأكدت قناتا بي إف إم وراديو مونت كارلو الواقعة باحتجاز اللاعب في قسم الدائرة 13 في باريس.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - أية شحاتة تهزم بطلة إسبانيا وتتأهل لربع نهائي التايكوندو مباشر أولمبياد باريس – منافسات البعثة المصرية.. انسحاب أبو كحلة أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 9 أغسطس أولمبياد باريس – الأردني زيد كريم يخسر ذهبية التايكوندو

وأشار التقرير إلى لعب المصارع المصري منافساته بالفعل وتم ضبطه في حالة سُكر والتحرش بإمرأة أثناء مغادرته مقهى الساعة 4:30 فجرا.

وتقدمت الضحية بشكوى وفتحت النيابة العامة بباريس تحقيقا في هذه القضية المنوطة بالدائرة الثالثة للشرطة القضائية.

ولم يذكر التقرير الفرنسي اسم المصارع المصري في البداية لكن تم التلميح بتاريخ ميلاده في مارس 1998.

وبعد عدة ساعات ذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب هو محمد السيد "كيشو" صاحب برونزية أولمبياد طوكيو.

No description available.

وكشف التقرير أن حالة المصارع المصري ليست الأولى إذ تم احتجاز والد لاعبة الجودو الكرواتية باريرا ماتيتش إلى مقر مركز الشرطة في الدائرة السابعة بباريس.

واتهم والد اللاعبة الكرواتية بتقبيل متطوعة بالقوة.

كما تم ضبط الأسترالي توماس كريج لاعب الهوكي بعد ضبطه وهو يشتري كوكاكيين من تاجر قاصر.

أولمبياد باريس مصارعة مصارع مصري
نرشح لكم
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا ضد فرنسا أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات أولمبياد باريس - ميدالية ضائعة.. انسحاب كريم أبو كحلة برفع الأثقال للإصابة أولمبياد باريس - أحمد الجندي: هدفي كان تحطيم الرقم الأولمبي في النهائي أولمبياد باريس - سيف عيسى وأية شحاتة يخسران فرصة الترضية في التايكوندو أولمبياد باريس - برقم قياسي أولمبي.. أحمد الجندي يتأهل لنهائي الخماسي الحديث
أخر الأخبار
مباشر نهائي الأولمبياد - إسبانيا ضد فرنسا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – لسنا كولومبيا.. سيدات ألمانيا يحرزن الميدالية البرونزية بسيناريو قاتل ضد إسبانيا 9 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تونس تضمن ميدالية جديدة.. القطوسي يتأهل لنهائي التايكوندو 22 دقيقة | باريس 2024
تشكيل نهائي الأولمبياد - ماتيتا يقود هجوم فرنسا.. وإسبانيا بلا تغييرات 32 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ميدالية ضائعة.. انسحاب كريم أبو كحلة برفع الأثقال للإصابة 33 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - أحمد الجندي: هدفي كان تحطيم الرقم الأولمبي في النهائي 39 دقيقة | باريس 2024
ذا أثليتك: بورنموث يوافق على بيع سولانكي برقم قياسي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سيف عيسى وأية شحاتة يخسران فرصة الترضية في التايكوندو 56 دقيقة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة