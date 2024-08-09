بايرن يعيد زاراجوزا إلى الدوري الإسباني

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا - بايرن ميونيخ

عاد براين زاراجوزا إلى الدوري الإسباني من جديد من بوابة أوساسونا.

وانتقل زاراجوزا إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من غرناطة.

وأعلن بايرن انتقال زاراجوزا إلى أوساسونا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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زاراجوزا خلال الأيام الماضي بالانتقال إلى فالنسيا لكن أوساسونا نجح في الوصل إلى اتفاق مع النادي البافاري.

واشتهر الجناح الإسباني كثيرا بعد مباراة فريقه السابق غرناطة ضد برشلونة في الموسم الماضي بعدما سجل هدفين وتألق كثيرا.

ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بايرن في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

بريان زاراجوزا بايرن ميونيخ أوساسونا
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