فرج عامر يرد على "هل طلب الزمالك ضم حسام حسن"

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - حسام حسن

رد فرج عامر رئيس سموحة على سؤال حول هل الأنباء المثارة بشأن طلب الزمالك ضم مهاجم فريقه حسام حسن صحيحة؟

وتحدث فرج عامر لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد أي عرض رسمي لدى سموحة لضم حسام حسن".

وبسؤاله هل هناك حديث شفهي قال: "هناك بعض الحديث من بعض الأشخاص ممن ليس لهم علاقة بأي شيء ولكنني لا أتناول هذا الحديث بجدية".

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وعن الزمالك بالتحديد قال: "لم يحدث أي اتصال من الزمالك لضم حسام حسن".

وأوضح "الزمالك تواصل معنا لضم لاعبين من فريق السلة وكرة اليد".

وعن هل يمن يوافق على رحيل حسام حسن مجددا بشكل عام رد رئيس سموحة "كل شيء وارد وكل شيء يعتمد على عدة أمور أي شيء قابل للنقاش والتفاوض".

أما عن مستقبل أحمد سامي مدرب الفريق أجاب "أحمد سامي مستمر مع سموحة وهو مدرب ممتاز".

وسبق ولعب حسام حسن في صفوف أهلي طرابلس الليبي ثم انضم لصفوف الأهلي ومنه عاد لسموحة.

حسام حسن سموحة الزمالك الدوري المصري
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