أحمد سامي: ظهرنا بمستوى جيد أمام بطل إفريقيا.. والبعض شكك في سموحة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

أحمد سامي

يرى أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وقال سامي في مؤتمر صحفي: "ظهرنا بمستوى جيد أمام بطل إفريقيا. كنا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لكن في النهاية الأهلي استحق الفوز وأبارك لهم التتويج بلقب الدوري".

أخبار متعلقة:
مدرب زد بعد الخسارة من الزمالك: ضغط المباريات يؤدي إلى قرارات خاطئة مواعيد مباريات الجمعة 9 أغسطس - فرنسا وإسبانيا ومباراة في كأس مصر عبد المنعم بديله في نيس.. رومانو: وست هام يسطو على توديبو رغم أنف يوفنتوس صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد

وأضاف "راض عن أداء لاعبي سموحة الذين نفذوا المطلوب منهم والفريق بشكل عام كان جيدا للغاية وبعض الأخطاء البسيطة منحت الأهلي الفوز في الدقائق الأخيرة".

وتابع "البعض شكك في قدرات سموحة بداية الموسم، لكن الفريق اقترب من الوصول إلى النقطة 50. نحتاج لتدعيم بعض المراكز في الموسم المقبل ومجلس الإدارة يعمل على ذلك".

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

سموحة الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع الداخلية الزمالك ينهي الجدل حول رحيل موتيابا التجربة الثالثة.. طارق العشري مدربا لبطل الدوري الليبي فرج عامر يرد على "هل طلب الزمالك ضم حسام حسن" مدرب زد بعد الخسارة من الزمالك: ضغط المباريات يؤدي إلى قرارات خاطئة مواعيد مباريات الجمعة 9 أغسطس - فرنسا وإسبانيا ومباراة في كأس مصر صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر
أخر الأخبار
اللجنة الأولمبية: إحالة أحد لاعبي المصارعة في باريس للتحقيق بسبب التحرش.. سيتم شطبه 11 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رامز ضياء ينهي تصفيات الغطس في المركز الأخير 17 دقيقة | باريس 2024
تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع الداخلية 20 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - سيف عيسى يودع منافسات التايكوندو مبكرا في مفاجأة كبرى 36 دقيقة | باريس 2024
الزمالك ينهي الجدل حول رحيل موتيابا 56 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير فرنسية: احتجاز مصارع مصري في حالة سُكر بسبب التحرش الجنسي ساعة | باريس 2024
رومانو: بعدما فضله على 5 عروض.. ميلان أتم الاتفاق بشأن إيمرسون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة