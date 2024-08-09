أحمد سامي: ظهرنا بمستوى جيد أمام بطل إفريقيا.. والبعض شكك في سموحة

يرى أحمد سامي مدرب سموحة أن فريقه ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وقال سامي في مؤتمر صحفي: "ظهرنا بمستوى جيد أمام بطل إفريقيا. كنا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لكن في النهاية الأهلي استحق الفوز وأبارك لهم التتويج بلقب الدوري".

وأضاف "راض عن أداء لاعبي سموحة الذين نفذوا المطلوب منهم والفريق بشكل عام كان جيدا للغاية وبعض الأخطاء البسيطة منحت الأهلي الفوز في الدقائق الأخيرة".

وتابع "البعض شكك في قدرات سموحة بداية الموسم، لكن الفريق اقترب من الوصول إلى النقطة 50. نحتاج لتدعيم بعض المراكز في الموسم المقبل ومجلس الإدارة يعمل على ذلك".

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وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.