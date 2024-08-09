مواعيد مباريات الجمعة 9 أغسطس - فرنسا وإسبانيا ومباراة في كأس مصر
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 10:37
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.
في المقابل يلعب المصري أمام البنك الأهلي ضمن دور الـ16 من كأس مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم اليوم الجمعة 9 أغسطس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.
نهائي أولمبياد باريس
فرنسا × إسبانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.. ويعلق عليها عامر الخوذيري.
كأس مصر
المصري × البنك الأهلي.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.. ويعلق عليها مؤمن حسن.
أولمبياد باريس - نصف نهائي كرة اليد
سلوفينيا × الدنمارك.. 10:30 مساء وتذاع على بي إن سبورتس.
ألمانيا × إسبانيا.. 5:30 مساء وتذاع على بي إن سبورتس.
أولمبياد باريس - نهائي كرة طائرة
إيطاليا × أمريكا.. 5:00 مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس.
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