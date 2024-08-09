أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 9 أغسطس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

أحمد الجندي - الخماسي الحديث

يشهد اليوم الجمعة 9 أغسطس منافسات للعديد من لاعبينا المصريين في مختلف الألعاب في أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم:

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10:58 صباحا (تايكوندو) أية شحاتة × الإسبانية سيسيليا بورجوس - ثمن نهائي وزن 67 كجم

11 صباحا (غطس) رامز ضياء - تصفيات 10م منصة ثابتة

11 صباحا (الجمباز) فرق جمباز إيقاعي - منتخب السيدات

12:30 ظهرا (المصارعة) عمرو رضا × الصيني لو فينج - ثمن نهائي 74 كجم

12:30 ظهرا (المصارعة) ضياء جودة × جيورجي ميشفيلديشفيلي - ثمن نهائي وزن 125 كجم

1:13 ظهرا (تايكوندو) سيف عيسى × الدنماركي إدي هرنيك - ثمن نهائي وزن 80 كجم

2 ظهرا (الخماسي الحديث) أحمد الجندي - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن

4 عصرا (رفع الأثقال) كريم أبو كحلة - وزن 89 كجم

6 مساء (الخماسي الحديث) مهند شعبان - نصف نهائي منافسات الفروسية والسباحة والليزر رن

8:30 مساء (رفع الأثقال) نعمة سعيد - وزن 71 كجم

8:30 مساء (سباحة توقيعية) هانا هيكل / ملك طوسون - زوجي الروتين التقني

أولمبياد باريس مواعيد البعثة المصرية
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