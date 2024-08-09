صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد

يقترب الزمالك من حسم صراع المركز الثالث بفوز هام على زد بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 32، قضى على أفضلية زد بالمؤجلات وقلة عدد المباريات.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وكل أطراف الصراع لعبت 32 مباراة عدا زد، الذي خسر مؤجلتيه أمام بيراميدز ثم الزمالك، ويخوض مؤجلته الأخيرة أمام الأهلي.

المصري تراجع إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 32 مباراة بسبب مؤجلات الزمالك، حيث لم يفُز الفريق البورسعيدي في آخر 3 مباريات، بتعادل مع المقاولون العرب وخسارتين أمام الأهلي وسموحة.

فرصة المصري الأفضل في المركز الثالث هي فوزه بمباراتيه وخسارة الزمالك لمباراة واحدة، حيث يتفوق هو على الزمالك في المواجهات المباشرة.

المطارد من بعيد يظل مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 50 نقطة، ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة لإقصائه رسميا من السباق بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

سموحة خرج من السباق على المركز الثالث رسميا، بتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز السادس بعد الخسارة أمام الأهلي، ولكنه لا يزال قادرا على خوض سباق المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن المصري.

أما زد السابع بـ 47 نقطة فقد صار حده الأقصى بعد آخر خسارتين 56 نقطة، ما يعني أنه لا يزال يملك فرصة حسابية في المركز الثالث، ولكن الأمر في يد الأبيض، الذي يحتاج 4 نقاط على كل حال لضمان المركز الثالث دون منازعة من أي أحد.

وإليكم الترتيب الحالي

3- الزمالك - 55 نقطة من 32 مباراة

4- المصري - 52 نقطة من 32 مباراة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة من 32 مباراة

6- سموحة - 48 نقطة من 32مباراة

7- زد - 47 نقطة من 31 مباراة

المباريات المتبقية

المصري: زد - الاتحاد

مودرن سبورت: الاتحاد - الأهلي

الزمالك: طلائع الجيش - بلدية المحلة

سموحة: سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي

زد: الأهلي - المصري - سيراميكا كليوباترا