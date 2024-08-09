أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:40

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي "أفشة" - سموحة - الأهلي

أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سعادته بما اعتبره موسما استثنائيا عقب تتويج الأهلي بالدوري.

وقال أفشة في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "قدمنا موسما استثنائيا ونجحنا في حصد بطولة الدوري لتكون مسك الختام للموسم الشاق".

وأضاف "واجهنا العديد من التحديات على مدار الموسم أبرزها تلاحم المباريات، إلا أن لاعبي الأهلي كانت لديهم الرغبة الكبيرة في حسم جميع البطولات التي شارك بها الفريق".

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وواصل "جماهير الأهلي هي كلمة السر في الفوز بأي بطولة يشارك بها الفريق. مساندتهم ودعمهم للفريق ساهم في فوزه بالبطولات".

وفاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

فاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

محمد مجدي أفشة الدوري المصري الأهلي
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