رضا سليم: لاعبو الأهلي كان لديهم الإصرار رغن الصعوبات.. وطموحتنا لن تتوقف

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي

أعرب المغربي رضا سليم عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب الدوري المصري مع الأهلي.

وحصل سليم على بطولته الأولى للدوري بعدما انضم للأهلي قادما من الجيش الملكي في الصيف الماضي.

وقال لاعب الأهلي عبر موقع ناديه: "لاعبو الأهلي كان لديهم الإصرار على حسم اللقب، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها الفريق".

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وأضاف رضا سليم "جماهيرنا تستحق الفرحة وطموحتنا لا تقف بعد تحقيق أي بطولة".

وحقق الأهلي لقب الدوري الثاني على التوالي، والرابع والأربعون في التاريخ بعد ماراثون طويل هذا الموسم لم يبلغ نهايته بعد.

الأحمر فاز على سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة رجل الدقائق الحاسمة، في الدقيقة 95 من المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري.

وإن كان التعادل يكفي لحسم اللقب، فإن هدف أفشة ضمن استمرار سلسلة الانتصارات الأطول في موسم واحد بتاريخ الدوري إلى 20 مباراة.

الأهلي رضا سليم
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