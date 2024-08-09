الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بالدوري رقم 44

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للجماهير والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وكل المنتمين للقلعة الحمراء.

جاء ذلك بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي، بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة على حد وصف الموقع الرسمي للنادي، وكان عند حسن الظن، واستطاع أن يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع.

وبدأ رئيس النادي تهنئته بجماهير الأهلي الوفية وعبر عن تقديره الخالص لدورها الكبير، خاصة وأنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي خاصة في المواجهات الحاسمة.

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين وأدائهم الرائع طوال مشوار البطولة بالرغم من ضغط المباريات، وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالًا كعادتهم وعلى قدر المسئولية.

كما أشاد بالطاقم الفني ومعاونيه وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، فكل أدى دوره على الوجه الأكمل، وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

فاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.