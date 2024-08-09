مدير الأهلي: حققنا معجزة والجمهور تجاوز محاولات إغضابه.. وهذا موقف الكأس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي

أشاد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي بما قدمه النادي إجمالا بعد تتويجه بلقب الدوري.

وقال شلي في تصريحاته لقناة إي تي سي: "موسم تاريخي حقق فيه الأهلي معجزة. هداف الموسم هو وسام أبو علي، وفيه حققنا أكبر سلسلة انتصارات في موسم واحد، وأفضل صفقات في الموسم هي التي أبرمها الأهلي بضم وسام وإمام عاشور".

وأضاف "لعبنا 11 مباراة في 33 يوما وهذه سابقة في تاريخ الرياضة العالمية. هنا نشكر الجمهور الذي كان الدافع الرئيسي للوصول إلى منصات التتويج، ووعيه الكبير الذي واجه محاولات إغضابه".

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وتابع "أهنئ مجلس الإدارة ورئيسه محمود الخطيب الذي قدر الجماهير وخفض أسعار التذاكر مع نهاية الموسم".

وعن إمكانية المشاركة في كأس مصر قال: "نتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة، وسنشرك الجهاز الفني في هذا القرار، ورأينا اليوم بوادر سقوط اللاعبين نتيجة للإرهاق".

وفاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

فاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

الأهلي الدوري المصري سعد شلبي
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