الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

وفاز الزمالك في مباراته السابقة على زد بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 23.

أما طلائع الجيش ففاز بمباراته الأخيرة على الداخلية 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024.

وتنطلق المواجهة في الخامسة والنصف مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.