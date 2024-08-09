الإيقاف يحرم ثنائي الزمالك من مواجهة طلائع الجيش

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:16

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - الزمالك - زد

يفقد الزمالك خدمات الثنائي مصطفى شلبي وناصر منسي خلال مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وحصل مصطفى شلبي وناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 23 لمسابقة الدوري.

وسجل محمد عاطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة بعد تسديدة يسارية رائعة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.

في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.

الزمالك زد الدوري المصري
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