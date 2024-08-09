5 محطات حاسمة في مشوار الأهلي للتتويج بالدوري 44

توج الأهلي رسميا بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والـ44 في تاريخه عقب فوزه على سموحة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد مساء أمس الخميس في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

وخلال تلك الرحلة مر الأهلي بالعديد من المحطات نحو الفوز باللقب.

فما هي أبرز تلك المحطات في رحلة الأهلي نحو لقب الدوري؟

صفقة وسام أبو علي

بالتأكيد أحد أهم أسباب فوز الأهلي الموسم الحالي هو المهاجم وسام أبو علي.

بعد سنوات من البحث عن مهاجم أجنبي يرتقي لطموحات الفريق والجمهور، وجد الأهلي ضالته في وسام أبو علي.

المهاجم الفلسطيني انضم للأهلي في يناير الماضي قادما من نادي سيريس السويدي.

لينقل وسام أبو علي خط هجوم الأهلي إلى مستوى آخر في فترة قليلة.

وسام سجل مع الأهلي في الدوري 18 هدفا في 19 مباراة وصنع 6 أهداف.

المهاجم البالغ من العمر 25 عاما سجل في شباك كل من بلدية المحلة وزد والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والداخلية وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وسام سجل الأهداف مع الأهلي بكل الطرق الممكنة، بالقدم اليمنى واليسرى والرأس.

وسجل أيضا من ركلات جزاء ومن ركلات حرة مباشرة، وسجل كذلك بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع وسام الانفراد بصدارة هدافي الدوري حتى الآن رغم أنه انضم في منتصف الموسم متفوقا على فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة.

عدم إقامة مباراة القمة

أنهى الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا وحصد اللقب للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي.

ليعود ويستكمل مشواره في الدوري المصري وأمامه الكثير والكثير من المباريات المؤجلة وبعد لعب 3 مؤجلات فاز فيها على كل من فاركو والاتحاد السكندري والداخلية كان الأهلي ينتظر خوض مباراة القمة ضد الزمالك.

لكن الزمالك قرر عدم خوض القمة ومنح الأهلي فرصة للحصول على راحة في ظل لعب مباراة كل 3 أيام بسبب كثرة المباريات المؤجلة له.

واستكمل الأهلي مبارياته في الدوري بعد عدم خوض القمة ضد الزمالك ويفوز على فاركو والجيش مرتين والداخلية وبيراميدز مرتين ومودرن سبورت والمصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.















































































































التفوق على بيراميدز

كان بيراميدز منافس الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم، وحصد الفريق الكثير من النقاط واستقر على قمة الترتيب لفترة طويلة مستغلا عدم لعب الأهلي بسبب وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووسع بيراميدز الفارق مع الأهلي لعدد كبير من النقاط، لكن الأحمر عاد وحقق الانتصارات في كل مباريات الدوري إلى أن جاء وقت اللعب ضد بيراميدز في مباراتي الذهاب والإياب.

وبالفعل نجح الأهلي في الفوز على بيراميدز 3-2 في مباراة الدور الأول، و1-0 في مباراة الدور الثاني ليقطع شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب الـ44 في الدوري المصري.

تألق شوبير وكريم فؤاد

تلقى الأهلي ضربة قوية في منتصف الموسم بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وبدأ مصطفى شوبير في المشاركة مع الأهلي وظهر بمستوى مميز وقاد الفريق للفوز في الكثير من المباريات.

وبخلاف مصطفى شوبير تعرض علي معلول لإصابة بقطع في وتر أكيليس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك بدلا منه كريم فؤاد وقدم أيضا مستوى جيد وساهم في انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري.

سلسلة الانتصارات وسياسة التدوير

بعد عودته للعب في الدوري عقب الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا حقق الأهلي سلسلة انتصارات كبيرة كسر بها الرقم التاريخي للفريق مع مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 عندما حقق 17 فوزا متتاليا.

وكل الأسباب السابقة ساهمت في تحقيق الأهلي لسلسلة الانتصارات التي أدت لفوزه بالدوري في النهاية.

وأيضا سياسة التدوير بين اللاعبين التي اتبعها مارسيل كولر مدرب الفريق للتغلب على الإرهاق وضغط المباريات ولتفادي الإصابات.

فشاهدنا محمد هاني يشارك في مركز الظهير الأيمن لعدة مباريات وعمر كمال في مباريات أخرى، وفي أهم مباراتين في الموسم ضد بيراميدز لعب خالد عبد الفتاح.

كما يشارك كريم فؤاد في الظهير الأيسر، وعمر كمال في مباريات أخرى.

واستمر التدوير من كولر في كل مراكز الملعب والذي أدى في النهاية لفوز الأهلي وتتويجه بلقب الدوري.

وحقق الأهلي 20 انتصارا متتاليا مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم الجاري من الدوري.

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