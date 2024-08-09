جوميز: من اتخذ قرار لعب الكأس لا يحترم صحة اللاعبين ويجب تحميله المسؤولية كاملة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نشرك اللاعبين الصغار لنرى الحلول التي يمكن أن تفيدنا، وإشراك الأساسيين في كأس مصر سيكون كارثة".

وأضاف "الشخص الذي اتخذ هذا لقرار لا يحترم يحترم صحة اللاعبين ويجب أن يتحمل المسؤولية إن حدث شيئا لهؤلاء اللاعبين. لعبنا 17 مباراة في 9 أشهر ثم لعبنا 17 مباراة في شهرين، والآن يريدون وضع الكأس دون منح اللاعبين أي راحة".

وأكمل "كما تعرفون نحن نلعب أمام طلائع الجيش في المباراة المقبلة، ومن المفترض أن تقام المباراة في الساعة 5:30، ولو كان هذا في الشتاء لكان وقتا جيدا، ولكن الآن درجة الحرارة 40 وهذا صعب للغاية".

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وأوضح "سبق وأن أرسلنا 6 رسائل بالفاكس و6 خطابات مسلمة باليد للشكوى من ذلك وولم يصلنا أي رد. هناك شيء خاطئ ولكن هذا ليس عملي، ولكن اللعب في هذه الحرارة صعب للغاية".

وفي المؤتمر الصحفي قال جوميز عن مواجه زد: "إنه زد فريق جيد ومدربه يؤدي بصورة جيدة. الزمالك استحوذ على مجريات الأمور في المباراة لكن لم نصنع فرصاً بالشكل المطلوب".

وأضاف "غيرنا اللاعبين اليوم قبل حدوث إصابات قوية، فالمثلوثي كان يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وكان يريد الاستمرار في الملعب لأنه لاعب شجاع، وفضلنا استبداله للحفاظ عليه، ونفس الأمر مع مصطفى شلبي، ويجب أن نتحكم في الأمر بالحفاظ على اللاعبين ولا نستطيع اللعب بهؤلاء اللاعبين في كل المباريات حتى لا يتعرضون للإصابة".

وعلق المدير الفني على خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب بسداسية قائلا: "حزين بسبب نتيجة مباراة مصر والمغرب. أحمد مصطفى"زيزو" عاني من إصابة في العضلة الخلفية للقدم اليمنى، وسنساعد لاعبي الزمالك بعد عودتهم من المنتخب".

وتابع "الجهاز الفني والإدارة جهزا كافة السيناريوهات الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، ويجب أن أكون جاهزاً لكل شيء، ولذلك اعتمدت على اللاعبين الصغار في ظل ضغط المباريات في بطولات مختلفة".

واختتم "سنرى من سيكون على قدر المستوى لتمثيل الزمالك في الموسم المقبل، وبالنسبة لي كانت هناك مكاسب فنية كثيرة".

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد زد عند 47 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

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