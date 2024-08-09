مؤتمر كولر: لدي فريق عظيم تغلب على موسم عنيف.. ولن أجاوب على أسئلة افتراضية

انهال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالإشادة على لاعبيه عقب التتويج رسميا بلقب الدوري المصري موسم 2023-2024 والثاني على التوالي له ولناديه وللمرة 44 في تاريخ المارد الأحمر.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد مساء أمس الخميس في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي قائلا: "اللعب كل يومين مباراة لشهرين متتاليين أمر مرهق ذهنيا وبدنيا ولكننا تغلبنا عليه".

وواصل "الشوط الأول لم نكن جيدين وتحدثت مع اللاعبين بضرورة رفع إيقاع المباراة ونحاول أكثر في الشوط الثاني".

وأضاف المدرب السويسري "كنا أفضل في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء لكن الإيقاع لم يكن ما أريده والمنافس كان يلعب بشكل جيد ولكننا حاولنا حتى آخر دقيقة وكل هذا كان متوقع جدا مع حالة التعب الذهني والبدني وسجلنا هدفا رائعا من أفشة الذي يثبت أنه لاعب اللحظات الهامة والحاسمة".

وأضاف "لا أعتقد أننا عانينا من حالة تراخي لشعورنا بحسم اللقب بل كنا نلعب للفوز ولكننا نعاني من ضغط مباريات كبير عنيف جدا ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة ومع مباريات كبيرة في إفريقيا وكأس العالم للأندية ويجب الفوز في كل تلك المباريات".

وأكمل "وفي نهاية الموسم التعب يحل على الجميع ومن الطبيعي ان العقل والجسم يصل في النهاية لإرهاق كبير".

وتابع كولر "حاولنا الحصول على إجازة خلال الموسم وعدم رؤية أسرتك خلال تلك الفترة يؤثر عليك، ولكن كل اللاعبين كانوا عظماء وقدموا موسما رائعا للغاية وحطموا العديد من الأرقام القياسية ولم يرغبوا في الظفر بالدوري بتعادل بل بانتصار وهذا يعبر عن شخصية بطل ونحن سعداء بحسم لقب الدوري".

وعن حقيقة وجود عروض لأفشة رد كولر على السؤال الموجه له قائلا: "هل تعرف أنه لديه عرض أو شيء من هذا؟ لست مسؤولا بالإجابة عن أسئلة افتراضية ليست موجودة".