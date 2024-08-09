مؤتمر كولر: لدي فريق عظيم تغلب على موسم عنيف.. ولن أجاوب على أسئلة افتراضية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - سموحة - الأهلي

انهال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالإشادة على لاعبيه عقب التتويج رسميا بلقب الدوري المصري موسم 2023-2024 والثاني على التوالي له ولناديه وللمرة 44 في تاريخ المارد الأحمر.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد مساء أمس الخميس في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي قائلا: "اللعب كل يومين مباراة لشهرين متتاليين أمر مرهق ذهنيا وبدنيا ولكننا تغلبنا عليه".

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة كريم فؤاد 4 أهداف و9 نقاط.. الأهلي يطارد المزيد من الأرقام القياسية بعد التتويج الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي الأولى بعد التتويج أمام زد.. والقنوات الناقلة في موسم الأرقام القياسية.. الأهلي يتوج بالدوري للمرة 44 في تاريخه لن ينهيه الأهلي بتعادل.. قذيفة أفشة تحسم الدوري الـ 44 أمام سموحة

وواصل "الشوط الأول لم نكن جيدين وتحدثت مع اللاعبين بضرورة رفع إيقاع المباراة ونحاول أكثر في الشوط الثاني".

وأضاف المدرب السويسري "كنا أفضل في الشوط الثاني وسيطرنا على اللقاء لكن الإيقاع لم يكن ما أريده والمنافس كان يلعب بشكل جيد ولكننا حاولنا حتى آخر دقيقة وكل هذا كان متوقع جدا مع حالة التعب الذهني والبدني وسجلنا هدفا رائعا من أفشة الذي يثبت أنه لاعب اللحظات الهامة والحاسمة".

وأضاف "لا أعتقد أننا عانينا من حالة تراخي لشعورنا بحسم اللقب بل كنا نلعب للفوز ولكننا نعاني من ضغط مباريات كبير عنيف جدا ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة ومع مباريات كبيرة في إفريقيا وكأس العالم للأندية ويجب الفوز في كل تلك المباريات".

وأكمل "وفي نهاية الموسم التعب يحل على الجميع ومن الطبيعي ان العقل والجسم يصل في النهاية لإرهاق كبير".

وتابع كولر "حاولنا الحصول على إجازة خلال الموسم وعدم رؤية أسرتك خلال تلك الفترة يؤثر عليك، ولكن كل اللاعبين كانوا عظماء وقدموا موسما رائعا للغاية وحطموا العديد من الأرقام القياسية ولم يرغبوا في الظفر بالدوري بتعادل بل بانتصار وهذا يعبر عن شخصية بطل ونحن سعداء بحسم لقب الدوري".

وعن حقيقة وجود عروض لأفشة رد كولر على السؤال الموجه له قائلا: "هل تعرف أنه لديه عرض أو شيء من هذا؟ لست مسؤولا بالإجابة عن أسئلة افتراضية ليست موجودة".

الأهلي كولر سموحة
نرشح لكم
صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بالدوري رقم 44 مدير الأهلي: حققنا معجزة والجمهور تجاوز محاولات إغضابه.. وهذا موقف الكأس الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة الإيقاف يحرم ثنائي الزمالك من مواجهة طلائع الجيش 5 محطات حاسمة في مشوار الأهلي للتتويج بالدوري 44 جوميز: من اتخذ قرار لعب الكأس لا يحترم صحة اللاعبين ويجب تحميله المسؤولية كاملة
أخر الأخبار
عبد المنعم بديله في نيس.. رومانو: وست هام يسطو على توديبو رغم أنف يوفنتوس 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد ساعة | تقرير في الجول
وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق لكرة القدم ساعة | الكرة الإفريقية
أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر ساعة | الدوري المصري
الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بالدوري رقم 44 ساعة | الدوري المصري
مدير الأهلي: حققنا معجزة والجمهور تجاوز محاولات إغضابه.. وهذا موقف الكأس 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
الإيقاف يحرم ثنائي الزمالك من مواجهة طلائع الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة