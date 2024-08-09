طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة كريم فؤاد

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق النادي الأهلي تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق.

وتعرض فؤاد للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري.

وقال جاب الله عبر موقع ناديه: "كريم فؤاد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، وسيجري أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب له".

وحقق الأهلي لقب الدوري الثاني على التوالي، والرابع والأربعون في التاريخ بعد ماراثون طويل هذا الموسم لم يبلغ نهايته بعد.

الأحمر فاز على سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة رجل الدقائق الحاسمة، في الدقيقة 95 من المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري.

وإن كان التعادل يكفي لحسم اللقب، فإن هدف أفشة ضمن استمرار سلسلة الانتصارات الأطول في موسم واحد بتاريخ الدوري إلى 20 مباراة.