4 أهداف و9 نقاط.. الأهلي يطارد المزيد من الأرقام القياسية بعد التتويج

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

حسم الأهلي لقب الدوري، وعمق أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري بموسم واحد، بوصوله للانتصار رقم 20.

ويطارد الأهلي الآن الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من ناد في نفس الموسم للدوري المصري.

وسجل الأهلي حتى الآن 71 هدفا في الدوري، وتفصله 4 أهداف عن معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد للدوري المصري.

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الرقم السابق كالعادة مسجل باسم الأهلي، حين سجل 75 هدفا في موسم 2017-2018.

هناك رقم آخر يطارده المارد الأحمر، وهو عدد النقاط في موسم واحد.

الأهلي يملك 81 نقطة من 31 مباراة، وتتبقى له 3 مباريات بـ 9 نقاط محتملة.

الرقم القياسي السابق مسجل باسم الأهلي نفسه أيضا، في موسم 2019-2020 حين حقق 89 نقطة.

أي أن الأهلي يحتاج للفوز بجميع مبارياته المتبقية ليحطم الرقم، ولا يملك فرصة حسابية لمعادلته.

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 44 في تاريخه بالفوز على سموحة 1-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري.

الأهلي الدوري المصري
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