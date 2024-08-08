الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي الأولى بعد التتويج أمام زد.. والقنوات الناقلة
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:23
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة زد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي فاز في آخر مبارياته على سموحة بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.
وحسم الأحمر لقب الدوري برصيد 81 نقطة من 31 مباراة.
وهذه ستكون آخر مباراة مؤجلة في الدوري المصري، ليتساوى بعدها كل الفرق عند 32 مباراة قبل آخر جولتين.
بينما خسر زد أمام الزمالك بهدف دون رد في مباراته الماضية، المؤجلة من الجولة 23.
ويحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 31 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 11 أغسطس 2024.
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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