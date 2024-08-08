في موسم الأرقام القياسية.. الأهلي يتوج بالدوري للمرة 44 في تاريخه

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:22

كتب : رامي جمال

الأهلي ضد المقاولون العرب

فاز الأهلي على سموحة بهدف قاتل دون رد سجله محمد مجدي "أفشة" ليسدل الستار على موسم 2023-2024 من الدوري المصري بتتويجه باللقب رسميا وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

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وفي رحلة الأهلي نحو الظفر باللقب الموسم الجاري فاز في 20 مباراة متتالية في رقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي في موسم واحد.

إذ أن الرقم القياسي السابق لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد كان لمانويل جوزيه بـ17 انتصارا 2004-2005.

أما الرقم العابر للمواسم فكان 21 انتصارا مع جوزيه في موسمي 2003-2004 و2004-2005.

وسبق أن حطم كولر مع الأهلي سلسلة اللاهزيمة في مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا والتي وصلت لـ 23 مباراة متتالية دون خسارة.

وكان الرقم السابق في الأهلي مسجل باسم مانويل جوزيه برصيد 20 مباراة متتالية.

ويمكن للأهلي زيادة حصيلته من الانتصارات مع تبقى ثلاث مباريات له في الموسم الجاري من الدوري أمام كل من زد وإنبي ومودرن سبورت.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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