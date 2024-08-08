الـ 20 على التوالي .. كولر على بعد خطوة واحدة من السلسلة الأطول في التاريخ

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - مارسيل كولر

يستمر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في تعميق الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بموسم واحد من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على سموحة بهدف رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري المصري.

ووصل كولر مع الأهلي لـ 20 انتصارا متتاليا في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، والرقم مرشح للزيادة مع تبقي 3 مباريات للأحمر هذا الموسم.

الرقم السابق لأكبر سلسلة انتصارات متتالية خلال موسم واحد في تاريخ الدوري كان مسجلا باسم مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-05.

والآن يطارد كولر رقما آخر، وهو أكبر سلسلة انتصارات متتالية في الدوري المصري عبر جميع المواسم، والمسجلة أيضا باسم الأهلي مع جوزيه بآخر 4 مباريات في 2003-2004 وأول 17 مباراة في 2004-2005، والتي يصل مجموعها إلى 21 انتصارا متتاليا.

الأهلي على موعد مع معادلة هذا الرقم إن فاز على زد في المباراة المقبلة، المؤجلة من الجولة 25.

أيضا يملك الأهلي الفرصة تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد، والمسجل باسمه برصيد 89 نقطة في موسم 2019-2020.

الأهلي يملك حاليا 81 نقطة من 31 مباراة، ويحتاج للفوز بمبارياته الـ 3 التالية ليصل للحد الأقصى لنقاطه وهو 90 نقطة.

FilGoal.com يستعرض لكم أطول سلاسل الانتصارات المتتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

1= الأهلي - 20 مباراة متتالية - 2023-2024 - مارسيل كولر

2- الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

3= الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

3= الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

5= بيراميدز - 14 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

5= الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

7= الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج

10= الزمالك – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – كريستيان جروس

10= الأهلي – 9 مباريات متتالية – 2018-2019 – مارتن لاسارتي

10= مصر للمقاصة - 9 مباريات متتالية - 2016-2017 - إيهاب جلال

وسبق أن حطم كولر مع الأهلي سلسلة اللاهزيمة في مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا والتي وصلت لـ 23 مباراة متتالية دون خسارة.

وكان الرقم السابق في الأهلي مسجل باسم مانويل جوزيه برصيد 20 مباراة متتالية.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
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