لن ينهيه الأهلي بتعادل.. قذيفة أفشة تحسم الدوري الـ 44 أمام سموحة

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - سموحة - الأهلي

الثاني على التوالي، والرابع والأربعون في التاريخ، الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز 2023-2024 بعد ماراثون طويل لم يبلغ نهايته بعد.

الأحمر فاز على سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة رجل الدقائق الحاسمة، في الدقيقة 95 من المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري.

وإن كان التعادل يكفي لحسم اللقب، فإن هدف أفشة ضمن استمرار سلسلة الانتصارات الأطول في موسم واحد بتاريخ الدوري إلى 20 مباراة.

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والآن يواصل الأهلي مطاردة الرقم القياسي العابر للمواسم، والبالغ 21 مباراة على التوالي بين موسمي 2003-2004 و2004-2005، المسجل باسم الأهلي أيضا تحت قيادة مانويل جوزيه.

وفاز أفشة بجائزة رجل المباراة، التي شارك فيها من بداية الشوط الثاني بدلا من إمام عاشور.

الأهلي رفع رصيده إلى 81 نقطة من 31 مباراة، وتتبقى له مؤجلة أخيرة أمام زد من الجولة 25، قبل خوض آخر جولتين وإسدال الستار على الموسم الماراثوني.

وكان الأهلي بحاجة لـ 79 نقطة فقط لحسم اللقب، وهو الحد الأقصى لملاحقه بيراميدز الذي يملك 73 نقطة من 32 مباراة، والذي يملك الأهلي أفضلية المواجهات المباشرة أمامه.

دموع مبكرة

حاول حسين الشحات مبكرا في الدقيقة 8 ولكن الهاني سليمان حارس سموحة كان عازما على تأجيل التتويج قدر استطاعته، فبدأها بأول تصدياته.

وفي الدقيقة التالية تعرض كريم فؤاد لإصابة انتهت بخروجه باكيا ونزول محمد هاني في الدقيقة 13.

ومرة أخرى في الدقيقة 14 واصل سليمان تصدياته أمام الشحات في فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 27 اخترق رضا سليم وسدد ولكن الهاني تصدى مرة أخرى.

وحاول إمام عاشور بتسديدة في الدقيقة 34 ولكنها خرجت سيئة بين يدي الحارس.

على الجانب الآخر حل حمدي علاء بدلا من دوكو دودو في صفوف سموحة بالدقيقة 38.

بينما حاول حسام حسن لسموحة في الدقيقة 43 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

حتى أتى الحسم

مع انطلاق الشوط الثاني حل عمر كمال ومحمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور وخالد عبد الفتاح.

وفي الدقيقة 52 سدد وسام أبو علي ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري.

وسام عاود المحاولة في الدقيقة 55 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 67 أتى كريم وليد وأحمد عبد القادر بدلا من أكرم توفيق وحسين الشحات.

بينما أتى محمد سعيد بدلا من طارق علاء في صفوف سموحة.

وأخيرا في الدقيقة 95، سدد محمد مجدي أفشة كرة قوية لا تصد حسم بها فوز الأهلي الـ 20 على التوالي.

الأهلي حقق 44 بطولة دوري من أصل 65، يليه فيها الزمالك بـ 14 لقبا، ثم الإسماعيلي بـ 3 ألقاب، ثم 4 ألقاب موزعة بالتساوي على الترسانة والمقاولون العرب والأولمبي وغزل المحلة.

الأهلي محمد مجدي أفشة الدوري المصري سموحة
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