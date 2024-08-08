أولمبياد باريس – الأردني زيد كريم يخسر ذهبية التايكوندو

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

زيد كريم

خسر اللاعب الأردني زيد كريم نهائي التايكوندو في أولمبياد باريس 2024 وبالتالي فرصة التتويج بالميدالية الذهبية.

وجاءت الهزيمة أمام اللاعب الأوزبكي أولوجبيك راشيتوف بنتيجة 2-0.

وبذلك ظفر زيد بفضية التايكوندو في وزن أقل من -68 كجم.

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وكان زيد فاز في ربع النهائي على التركي هاكان ريكبير المصنف الثالث عالميا بنتيجة 2-0.

وفي نصف النهائي فاز على البريطاني برادلي سيندين 2-1.

وحصد الأردن 3 ميداليات من قبل في الأولمبياد من بينها 2 في التايكوندو في ريو 2016 وطوكيو 2020.

وبذلك ضمن العرب تسع ميداليات أولمبية بعدما تحقق سبعة من قبل وهم واحدة ذهبية للجزائر والبحرين والمغرب وفضية لتونس والأردن وبرونزية لتونس ومصر والمغرب.

هذا بالإضافة لميدالية واحدة للجزائر ستكون ذهبية أو فضية للملاكمة إيمان خليف.

زيد كريم الأردن أولمبياد باريس
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