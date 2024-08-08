تقرير: تمت.. دي خيا إلى فيورنتينا

أتم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق اتفاقه مع فيورنتينا للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ديفيد دي خيا النادي : لاعب حر فيورنتينا

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن تعاقد الحارس الإسباني مع الفيولا سيكون لمدة موسم مع إمكانية مد العقد لسنة أخرى.

وأوضح رومانو أنه تم الاتفاق على موعد سفر دي خيا إلى فلورنسا للخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود.

وكان دي خيا بلا ناد منذ رحيله عن يونايتد بنهاية تعاقده في صيف عام 2023.

وانتشرت أنباء حول احتمالية اعتزاله في ظل عدم انضمامه لأي ناد.

الحارس صاحب الـ33 عاما بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد وانتقل إلى يونايتد عام 2011 وظل معه حتى عام 2023.

ويملك دي خيا 45 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وكان فيورنتينا خسر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي العامين الأخيرين وسيشارك في البطولة ذاتها الموسم المقبل.