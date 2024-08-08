أولمبياد باريس – اللبنانية ليتسيا عون تخسر البرونزية

خسرت اللبنانية ليتسيا عون فرصة الفوز بميدالية برونزية بعد الهزيمة ضد الكندية سكايلار بارك.

والتقت ليتسيا بمنافستها الكندية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في التايكوندو في وزن أقل من 57 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وخسرت اللاعبة اللبنانية بنتيجة 4-2.

وتعد اللاعبة اللبنانية مصنفة رقم 11 على العالم أما الكندية فهي الرابعة.

وبذلك فشلت ليتسيا في حصد أول ميدالية للبنان منذ عام 1980.

وكانت ستصبح ليتسيا أول امرأة في تاريخ لبنان تحصد ميدالية.

ويمتلك لبنان 4 ميداليات أولمبية بواقع 2 فضية و2 برونزية.

وتأهلت ليتسيا إلى نصف النهائي بعد الفوز على المقدونية ميجلينا ريلجيكي 2-0.

فيما خسرت في تلك المرحلة أمام الإيرانية نهاد كياني بنتيجة 2-0.