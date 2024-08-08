أولمبياد باريس – اللبنانية ليتسيا عون تخسر البرونزية

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

اللبنانية ليتسيا عون

خسرت اللبنانية ليتسيا عون فرصة الفوز بميدالية برونزية بعد الهزيمة ضد الكندية سكايلار بارك.

والتقت ليتسيا بمنافستها الكندية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في التايكوندو في وزن أقل من 57 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وخسرت اللاعبة اللبنانية بنتيجة 4-2.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: أملنا في اللعبة في لوس أنجلوس؟ لن نفوز بشيء أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية

وتعد اللاعبة اللبنانية مصنفة رقم 11 على العالم أما الكندية فهي الرابعة.

وبذلك فشلت ليتسيا في حصد أول ميدالية للبنان منذ عام 1980.

وكانت ستصبح ليتسيا أول امرأة في تاريخ لبنان تحصد ميدالية.

ويمتلك لبنان 4 ميداليات أولمبية بواقع 2 فضية و2 برونزية.

وتأهلت ليتسيا إلى نصف النهائي بعد الفوز على المقدونية ميجلينا ريلجيكي 2-0.

فيما خسرت في تلك المرحلة أمام الإيرانية نهاد كياني بنتيجة 2-0.

أولمبياد باريس تايكوندو لبنان
نرشح لكم
أولمبياد باريس – الأردني زيد كريم يخسر ذهبية التايكوندو أولمبياد باريس – نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: أملنا في اللعبة في لوس أنجلوس؟ لن نفوز بشيء أولمبياد باريس – يوسف زكي ينهي سباق الدراجات في المركز الأخير أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب أولمبياد باريس - علياء صالح تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز 23
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة كريم فؤاد 2 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الزمالك يكشف إصابات المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ضد زد 9 دقيقة | الدوري المصري
4 أهداف و9 نقاط.. الأهلي يطارد المزيد من الأرقام القياسية بعد التتويج 32 دقيقة | تقرير في الجول
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي الأولى بعد التتويج أمام زد.. والقنوات الناقلة 41 دقيقة | الدوري المصري
في موسم الأرقام القياسية.. الأهلي يتوج بالدوري للمرة 44 في تاريخه 42 دقيقة | الدوري المصري
الـ 20 على التوالي .. كولر على بعد خطوة واحدة من السلسلة الأطول في التاريخ 43 دقيقة | الدوري المصري
لن ينهيه الأهلي بتعادل.. قذيفة أفشة تحسم الدوري الـ 44 أمام سموحة 48 دقيقة | الدوري المصري
برائعة محمد عاطف.. الزمالك يثأر من زد وينفرد بالمركز الثالث 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو