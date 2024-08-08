الدوري الأوروبي – بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يسقط في أرضه أمام رابيد فيينا

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

سقط طرابزون سبور بهدف دون رد أمام ضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف دون رد في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وأقيمت المباراة في ملعب بابارا بارك في تركيا.

سجل لوكاس جريتش هدف المباراة الوحيد للفريق النمساوي في الدقيقة 68.

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وشارك تريزيجيه في المباراة كبديل دخل لها في الدقيقة 60.

وسوف يتقابل الفريقان مجددا الأسبوع المقبل في النمسا في لقاء الإياب.

ويحتاج طرابزون سبور للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي وإما فإن الإقصاء سيكون مصيره.

وكان طرابزون سبور شارك في الموسم الماضي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومنذ انتقاله إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022، شارك تريزيجيه مع الفريق في 72 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 16 آخرين.

طرابزون سبور تريزيجيه رابيد فيينا الدوري الأوروبي
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