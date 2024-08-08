أولمبياد باريس – نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: أملنا في اللعبة في لوس أنجلوس؟ لن نفوز بشيء

وصف كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ورئيس قطاع اللعبة في نادي وادي دجلة مشكلة الرياضة المصرية بالفشل بسبب الفساد.

وكتب كريم درويش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس قائلا: "اللي عايز يعرف مشكلة الرياضة فين، يقابلني كمان شهرين وأحكيله على الفشل والفساد بجد اللي وصل الرياضة للمهزلة دي".

وواصل "أقصد انتخابات اتحادات الرياضات المختلفة وما يحدث فيها من فساد وتربيطات".

وأكمل كريم درويش حديثه "من يديروا الرياضة هم ناس أفاضل كلهم ولكنهم هواة ويديروا محترفين، ومن ينتخبهم هواه أيضا".

وتابع "أملنا في الاسكواش يا كابتن كمان 4 سنين، لا يا كابتن الاسكواش جزء من المنظومة الكبيرة ولو مالحقناش نفسنا، حتى الاسكواش مش هيكسب حاجة".

وأتم كريم درويش حديثه "في ناس بتقول أصل الدعم كان قليل اللي هو مليار ونص جنيه، أحب أقولكم حتى لو الدعم كان 100 مليار، النتايج ماكانتش هتختلف كتير لأن المشكلة أكبر بكتير من الدعم، الإدارة ثم الإدارة ثم الإدارة".

يذكر أن الاسكواش ستتواجد لأول مرة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ولم تحقق مصر في أولمبياد باريس 2024 سوى ميدالية وحيدة جاءت عن طريق محمد السيد في سلاح المبارزة.