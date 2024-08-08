كأس مصر - الجونة ينهي مشوار الترسانة بضربات الترجيح
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 21:19
كتب : FilGoal
أنهى الجونة مشوار الترسانة في مسابقة كأس مصر.
وفاز الجونة على الترسانة 2-0 بركلات الترجيح في ثمن نهائي المسابقة.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وأهدر أيمن موكا لاعب الجونة فرصة هدف محقق قبل نهاية الشوط الأول.
وحرم القائم اللاعب ذاته من تسجيل هدف التقدم لنادي الجونة.
وسجل حسن سمير لاعب الجونة كان هدفا في الدقيقة 120+4 لكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقينة الفيديو.
وتألق أحمد مسعود حارس مرمى الجونة في ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريقه بركلتين في الشباك دون أن يسجل الترسانة.
وضرب الجونة موعدا مع بيراميدز في ربع نهائي المسابقة.
وكان بيراميدز قد فاز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد ضمن دور الـ16.
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