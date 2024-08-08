أولمبياد باريس – يوسف زكي ينهي سباق الدراجات في المركز الأخير
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
أنهى يوسف زكي سباق الدراجات في أولمبياد باريس 2022 محتلا المركز الـ22 والأخير.
واحتل أبو الحسن مع اللفة الأولى المركز الأخير والثانية كذلك.
وفي اللفة الثالثة أنهاها في المركز الـ15.
أما في اللفة الرابعة فأنهاها في المركز الأخير.
من هو يوسف زكي؟
مواليد 7 ديسمبر 2001 يتدرب داخل المضمار بمسافة ما يقارب من 50 كيلو متر، بينما على الطريق 120 كيلو متر.
حقق المركز 18 في بطولة العالم ببريطانيا.
دافع عن شهد سعيد في أزمتها الشهيرة مع زميلتها جنة عليوة والتي انتهت باستبعاد شهد وعدم سفرها إلى أولمبياد باريس.
انتقد يوسف تركيز وسائل الإعلام على واقعة شهد وجنة وتمنى التركيز معهم عند حصد ميداليات دولية والتأهل للأولمبياد.
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