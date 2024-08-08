مطبخ برشلونة.. أول خدمة توصيل وجبات للمنازل باسم النادي
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:37
كتب : FilGoal
كشف موقع برشلونة الرسمي عن أول خدمة توصيل طعام باسم النادي إلى المنازل في المكسيك.
وبحسب بيان الموقع، ستتولى شركة "رابي" شريك التوصيل الرسمي لفريق برشلونة، مهمة توريد وجبات الطعام إلى 7 مدن مكسيكية.
المدن المكسيكية السبعة تتضمن مكسيكو العاصمة، إحدى أكبر مدن العالم التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة.
المدن الأخرى هي مونتيري وجوادالاخارا وتولوكا وسالتيلو وبوبيلا وميريدا.
تطبيق "رابي" يضم وجبات مستوحاة من عالم برشلونة مثل "برجر تيكي تاكا" و"برجر الكلاسيكو" و"دجاج لا ماسيا" و"ناتشوز بلوجرانا".
وتهدف الشراكة بين برشلونة ورابي إلى زيادة قاعدة النادي الجماهيرية في البلاد اللاتينية.
نرشح لكم
يويفا يعلن إيقاف إيقاف موراتا ورودري تمت.. ألفاريز يوافق على عرض أتليتكو مدريد بعد الاجتماع الهام.. موندو ديبورتيفو: برشلونة يتفق مع لايبزيج لضم أولمو رفض جيرونا.. ريليفو: براين زاراجوزا يختار الانتقال لـ فالنسيا لهذا السبب رومانو: مانشستر سيتي يوافق على عرض أتليتكو لضم ألفاريز بعد موسم واحد.. جيرونا يستعيد روميو على سبيل الإعارة موندو ديبورتيفو: اجتماع هام يجمع برشلونة وأولمو مع لايبزيج لحسم الصفقة أوليه: أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع ألفاريز.. ومساعدة من تشيلسي
أخر الأخبار
تقرير: تمت.. دي خيا إلى فيورنتينا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية