مطبخ برشلونة.. أول خدمة توصيل وجبات للمنازل باسم النادي

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

مطبخ برشلونة

كشف موقع برشلونة الرسمي عن أول خدمة توصيل طعام باسم النادي إلى المنازل في المكسيك.

وبحسب بيان الموقع، ستتولى شركة "رابي" شريك التوصيل الرسمي لفريق برشلونة، مهمة توريد وجبات الطعام إلى 7 مدن مكسيكية.

المدن المكسيكية السبعة تتضمن مكسيكو العاصمة، إحدى أكبر مدن العالم التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة.

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المدن الأخرى هي مونتيري وجوادالاخارا وتولوكا وسالتيلو وبوبيلا وميريدا.

تطبيق "رابي" يضم وجبات مستوحاة من عالم برشلونة مثل "برجر تيكي تاكا" و"برجر الكلاسيكو" و"دجاج لا ماسيا" و"ناتشوز بلوجرانا".

وتهدف الشراكة بين برشلونة ورابي إلى زيادة قاعدة النادي الجماهيرية في البلاد اللاتينية.

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